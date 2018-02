Boerengezin al twaalf dagen geterroriseerd: nu brand gesticht 27 februari 2018

02u52 0 Zottegem Op een landbouwbedrijf in Velzeke is zondagavond een stacaravan uitgebrand. Een deskundige van het parket bevestigt wat het getroffen gezin vermoedde: de brand was aangestoken.

"We worden al twaalf dagen geterroriseerd. Iemand laat onze paarden los, vernielt afsluitingen, gooit ramen stuk en sticht nu ook al brand", huivert het gezin dat uit schrik alleen naamloos wil getuigen.





Zondagavond iets over acht uur hoorden de bewoners van een boerderij in Velzeke lawaai achteraan de woning. "Plots viel de stroom uit. We zijn naar buiten gelopen, maar konden niemand zien. Wel bleek dat er brand was in onze caravan in de open loods", vertelt de bewoonster.





Bij aankomst van een team van de brandweerpost van Zottegem bleek het vuur al grotendeels vanzelf gedoofd. Maar de caravan is wel helemaal uitgebrand.





Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, stuurde gisteren een branddeskundige om de oorzaak van de brand te achterhalen. Volgens de expert is de caravan in brand gestoken.





Koeien en paarden los

"Daaraan hebben wij geen moment getwijfeld", reageert de getroffen familie.





"Wij worden al twaalf dagen geteisterd door iemand die ons blijkbaar op stang wil jagen. Het is allemaal begonnen op 14 februari. Toen werd er ook aan de achterdeur gemorreld. De dag nadien liepen alle koeien los in de stal en waren de paarden buiten. Ze waren losgemaakt. Intussen hebben we bijna geen enkele weide meer waar de afsluiting niet is stukgemaakt. Twee dagen geleden is er een ruit uitgegooid. De dader heeft hier ook al ingebroken en schroefde lampen uit het plafond. Dat we nu ook te maken krijgen met een brandstichting, is wel héél angstwekkend. Wij slapen nog amper. Er komt zelfs al familie mee waken. Maar dat houdt de dader niet tegen. Politie is al eens met vier combi's naar de dader op zoek gegaan, nadat mijn broer hem in het donker had achterna gezeten. Zonder resultaat. We hopen dat de dader zo snel mogelijk wordt gevat, want wat zal zijn volgende stap zijn", huivert de vrouw.





(DCRB/FEL)