Boekenzolder in Egmontkasteel wordt sprookjesbos waar leerlingen in kunnen dwalen

28 maart 2019

17u15 0 Zottegem De boekenzolder in het Egmontkasteel in Zottegem is omgetoverd tot een sprookjesbos. “Kinderen gaan op literaire zoektocht en ontdekken sprookjes in een bijzonder sfeervolle omgeving", zegt schepen van cultuur Lieselotte De Roover (CD&V).

In het voorjaar vieren de Vlaamse bibliotheken traditioneel de jeugdboekenweek. In de bib van Zottegem is dat zelfs een jeugdboekenmaand en die loopt nog tot 13 april. “Dat komt omdat er zo veel scholen zijn in onze stad”, verduidelijkt schepen Lieselotte De Roover. “We geven alle leerlingen van onze lagere scholen de kans om een voorstelling bij te wonen van een jeugdauteur, verteller of jeugdtheater. Meer dan 1.600 leerlingen schreven zich hiervoor in. Al deze kinderen ontvangen in één enkele week is natuurlijk onbegonnen werk. We vinden het meer dan ooit belangrijk de literaire verbeelding van onze jeugd te prikkelen in tijden waar jongeren steeds meer aan schermen gekluisterd zitten. Dat is een belangrijke taak van onze bib.”

Gouden kistjes

Dé verrassing wordt dit jaar beslist de interactieve sprookjestentoonstelling ‘Zeg Roodkapje, waar ga je heen?’ van Villa Verbeelding, het vroegere ‘Literair Museum’ uit Hasselt. Kinderen gaan op literaire zoektocht en ontdekken sprookjes in een bijzonder sfeervolle omgeving. Ze dwalen door een sprookjesbos of rusten even uit in het huisje van Roodkapje. Figuren in papier-maché brengen de verhalen tot leven. Achter elke boom in het bos schuilt een verrassing en bezoekers zoeken naar gouden kistjes met speelse opdrachten en geheimzinnige voorwerpen.

“Ons programma is dit jaar helemaal opgebouwd rond het woord ‘verbeelding’”, vertelt jeugdbibliothecaris Ann T ‘Siobbel. “De jongsten krijgen voorstellingen van rasverteller Tom Vout en theater ‘Puurlain’ voorgeschoteld. Zij zijn tegelijk rasverteller, dromenvanger, schattengraver, steltenloper, clown en poppenspeler.”