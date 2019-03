Blue Bag Day Kiwanis Zottegem: inzameling kleding ten voordele van onderzoek kinderurologie Frank Eeckhout

27 maart 2019

10u24 0 Zottegem Kiwanis Zottegem-Egmont zamelt al voor de negende keer kleding in. Met de Blue Bag Day steunt Kiwanis het UGent Fonds Gianni Eggermont ter bevordering van onderzoek in de kinderurologie.

Begin april verspreidt Kiwanis Zottegem-Egmont opnieuw een blauwe zak met een infobrochure in de 26.500 brievenbussen van de inwoners van Zottegem, Brakel en Herzele. “Op zaterdag 27 april komen de leden de gebruikte en afgedankte kleding vanaf 8.30 uur aan huis ophalen. In de folder bij de blauwe zak staat meer informatie over het project. Met de opbrengst van onze Blue Bag Day willen we het wetenschappelijk onderzoek in de kinderurologie een duw in de rug te geven en op die manier de vele kinderen helpen die geboren worden met aandoeningen van de blaas en de genitalia", zegt voorzitter Cris Pieters.

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. De club uit Zottegem is ondertussen meer dan 30 jaar actief in de regio en is vooral gekend omwille van haar klassiek concert in oktober en haar wijnevent in februari.