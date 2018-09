Bles zoekt helpende handen voor bierhappening Frank Eeckhout

05 september 2018

Om de bierhappening op zaterdag 13 oktober in de Bevegemse Vijvers georganiseerd te krijgen, gaat Bles po zoek naar heel wat helpende handen. "Om niet altijd op dezelfde mensen terug te vallen, lanceren we deze oproep", zegt Yannick de Cocquéau.

Op de jaarlijkse nationale bierhappening presenteert Bles telkens weer een mooi bieraanbod in een gezellige sfeer. "Waar je als lid misschien minder zicht op hebt, is wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Om ons festival georganiseerd te krijgen en vooral om het vlekkeloos te laten verlopen moeten we rekenen op de inzet van een hoop vrijwilligers. Heb je zin om je voor 1 of meerdere shiften te engageren en zo mee te werken aan het succes van de bierhappening, laat het ons zeker weten."

In ruil krijgen de vrijwilligers iets te eten en uiteraard ook enkele jetons om biertjes te proeven. "Zeker op de latere uurtjes is extra hulp altijd meer dan welkom. Omdat we niemand voor niets willen laten komen, geven we zeker nog een seintje of we jouw hulp kunnen gebruiken op de uren die voor jou mogelijk waren", zegt Yannick.

Je kandidaat stellen kan op het nummer 0486/16.48.48.