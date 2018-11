Bles viert 25-jarig bestaan en trakteert op een gratis streekbier Frank Eeckhout

28 november 2018

15u26 0 Zottegem De Bierliefhebbers van de Egmontstede vieren hun 25-jarig bestaan en trakteren de streekgenoten zaterdag op een gratis streekbier.

België is een bierland. Met wijn als de evidentie in de horeca lijken we dat soms te vergeten. Daarom zet Bles, de bierliefhebbers van de Egmontstede, zich als Zythosvereniging al 25 jaar in om ons Belgisch bier op de kaart te zetten. Na een succesvolle Bierhappening en het Blesbier Jubbles dat enorm in de smaak valt, wil Bles in hun jubileumjaar de streekgenoten ook trakteren op een mooi streekbier.

“Tussen 14 en 17 uur vind je ons bij Schepens Bierhalle in de Godveerdegemstraat in Zottegem en bij Pede Drinks in de Doelstraat in Sint-Lievens-Houtem. We geven met plezier toelichting over wat de regio te bieden heeft aan bieren", laat voorzitter Johan De Vleeschouwer weten.