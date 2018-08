Blauwalgen in de Zwalmbeek







Frank Eeckhout

25 augustus 2018

Op meerdere plaatsen in de Zwalmbeek werden blauwalgen vastgesteld.

"Het gaat om een potentieel toxische soort. Gezien sommige blauwalgen giftige stoffen afscheiden, kan het gebruik van dit water ernstige gezondheidsverschijnselen veroorzaken bij mens en dier. Het is daarom sterk aan te raden geen water uit de beek te gebruiken, ook niet door land- en tuinbouwers en uiteraard is het niet aangeraden in het water te gaan", licht burgemeester Jenne De Potter toe.

De Vlaamse Milieumaatschappij dringt aan op een totaal captatieverbod voor de Zwalmbeek en geeft mee dat de problemen nog een tijdje kunnen aanhouden.