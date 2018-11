Binnenkort 50 km per uur in Langestraat Frank Eeckhout

12 november 2018

10u26 0 Zottegem Binnenkort wordt in de Langestraat een snelheidsbeperking ingevoerd van 50 km per uur. Die snelheidsbeperking komt er op expliciete vraag van Schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan aan wegbeheerder AWV.

“In de Langestraat werd eerder dit jaar een oversteekplaats aangelegd ter hoogte van het Z-park. Op die plaats tellen we nu een groot aantal oversteekbewegingen. Ook maken steeds meer mensen te voet of met de fiets verplaatsingen langs de Langestraat. De veiligheid van de zwakke weggebruikers primeert altijd op snelheid van de autobestuurders. Daarover kan geen ander compromis worden gemaakt. Zolang de inrichting van de weg niet is aangepast, en er dus geen afgescheiden fiets- en voetpad is, moet snelheid van het gemotoriseerd verkeer naar beneden", stelt Vansintjan.