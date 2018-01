Bierproeverij bij Bles 26 januari 2018

De Zottegemse bierliefhebbers van Bles organiseren vanavond hun eerste bierproeverij van het nieuwe jaar. Voor 5 euro krijgt iedereen zeven bieren te proeven, waaronder enkele flessen van 75 centiliter. De bierproeverij vindt plaats in café Den Engel langs de Gentse Steenweg in Grotenberge en start om 20 uur. Inschrijven kan nog via david@bles.be of op het nummer 0472/27.98.67. (FEL)