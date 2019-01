Bibliotheken Route42 ontvangen gedicht Paul Demets Frank Eeckhout

31 januari 2019

16u50 0 Zottegem De zes bibliotheken van Route42 hebben een gedicht gekregen van Paul Demets. Daarnaast kregen de bibliotheken ook nog eens 10.000 boekenwijzers.

De bibliotheken dreigen verloren te gaan. Deze boodschap werd vorig jaar de wereld ingestuurd toen de Vlaamse overheid besloot de gemeentes niet langer te verplichten een bibliotheek te houden. Vele bibliotheken, vooral in de kleinere gemeentes, vreesden voor hun toekomst. Een reactie liet niet op zich wachten. De vereniging van bibliotheken VVBAD lanceerde een perscampagne en het charter ‘een bibliotheek voor iedereen’ waar vele burgemeesters en besturen voor tekenden. Een petitie ging rond die 55.000 handtekeningen verzamelde van mensen die de bib een warm hart toedragen.

In navolging van deze acties schreef Paul Demets, verkozen tot Plattenlandsdichter van Oost-Vlaanderen, het gedicht ‘Boek’. Het gedicht krijgt op affiche een plaatsje in iedere bib en het onderschrift luidt: ‘Voor alle dorpsbibliotheken die hopen te kunnen blijven bestaan. En in het bijzonder voor Route42, een netwerk van bibliotheken in de Vlaamse Ardennen’. De provincie Oost-Vlaanderen steunt het initiatief volledig.

Route 42, de regiobibliotheek met Geraardsbergen, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Lierde, Herzele en Zottegem, valt deze eer te beurt omdat de vereniging samen met haar bibliotheken steeds een prominente plaats innamen in het Vlaamse cultuurlandschap. De cultuurschepenen van Route 42 bekijken bovendien om de vereniging uit te breiden naar de brede cultuursector.