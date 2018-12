Bibliotheek blaast Groot Dictee nieuw leven in Frank Eeckhout

10u53 1 Zottegem De bibliotheek van Zottegem blaast het Groot Dictee nieuw leven. Vorig jaar vond het een eerste keer plaats in Mechelen. Op 7 december om 20 uur wordt het georganiseerd in meer dan zestig bibliotheken tegelijk.

In 2016 hield het Groot Dictee op te bestaan. De bibliotheek van Mechelen vond dat jammer en sleutelde aan een opvolger. ‘Het Groot Dictee heruitgevonden’ werd geboren. Met zestig deelnemers werd dat meteen een voltreffer. Dit jaar stappen meer dan zestig bibliotheken, verdeeld over Brussel en Vlaanderen, mee in het initiatief. Ook de bib van Zottegem zet haar dicteetraditie verder en sluit zich aan bij het initiatief. Jaren geleden vormde het Egmontkasteel namelijk het decor voor Het Groot Zottegems Dictee.

“Taalplezier en creativiteit staan centraal. Om te winnen heb je fantasie en taalvaardigheid nodig. Een omdat het aan het eind heel spannend wordt, spelen ook de zenuwen een rol. Alles draait om een grappige tekst, geschreven door de jonge auteur Ans De Bremme. Bij een dictee hoort een voorlezer met een vlekkeloze uitspraak én natuurlijk een team om te verbeteren. Presentator van dienst in Zottegem is Cara Cobbaert, bekend van Radio 2. De rode balpen wordt gehanteerd door professionals van ‘Het Correctiebureau’ uit Zottegem", laat burgemeester Jenne De Potter weten.

Deelnemen is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Dat kan in de bib, via bibliotheek@zottegem.be of op het nummer 09/364.64.11.