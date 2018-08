Bezoek fruitveiling en het Moment in Abdij Averbode 07 augustus 2018

KVLV en Landelijk Gilde Godveerdegem trekken op zaterdag 1 september met de bus naar Borgloon en Averbode. "In Borgloon krijgen we een rondleiding in de fruitveiling BelOrta en in de stroopfabriek. Beide rondleidingen zijn met gids. Na het middagmaal brengen we een bezoek aan het bezoekerscentrum Hagelandse wijn in Wezemaal. Daar krijgen we kans om de Hagelandse wijnen te proeven. Daarna begeven we ons naar Averbode waar we "Het Moment" bezoeken. Het Moment is het belevingscentrum van de Abdij van Averbode. Na een rondleiding kunnen we er proeven van de plaatselijke producten", laat Jef Vande Velde weten. Inschrijven kan via landelijkegilde.godveerdegem@gmail.com of via griet.vancaenegem@telenet.be en kost 50 euro voor leden en 55 euro voor niet-leden. De bus vertrekt om 6.45 uur aan de Telenetwinkel in de Godveerdegemstraat. De terugkomst is omstreeks 20.30 uur. (FEL)