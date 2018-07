Bewoners Triamant krijgen eigen tropisch strand



Frank Eeckhout

25 juli 2018

12u04 1

Twee knalroze plastic flamingo’s, een paar schepjes en emmertjes, kleurrijke parasols en uiteraard een heleboel zand. De binnentuin van Triamant Aunove in Sint-Maria-Oudenhove ziet er tropisch uit deze dagen. De woonzorginnovator legde speciaal voor de bewoners een strandje aan.

De aanhoudende tropische temperaturen brengen jong en oud in vakantiesfeer. "Omdat niet iedereen nog naar het strand of zwembad kan, brengen we het naar onze bewoners toe", vertelt Charlotte Brys, leefcoach bij Triamant Aunove. "Voor ons is het een kleine moeite om dit voor mekaar te krijgen, maar voor tal van onze oudere bewoners lijkt het een eeuwigheid geleden dat ze nog eens zand tussen de tenen voelden kriebelen."

Bij Triamant Aunove kunnen jong en oud het hele jaar rond genieten op het zonneterras. Niet alleen bewoners, maar ook mensen uit de wijde omtrek. "Het is hier zo leuk voor de kinderen. Ze kunnen veilig en naar hartenlust ravotten in de speeltuin. en hoe de kinderen zich hier in het zand vermaken, heerlijk. Het lijkt meer Aruba dan Aunove", lacht bewoner Gisele De Spiegeleer.

Anderen genieten ervan om gewoon te kijken. Of ze kiezen voor een spelletje jeu de boules. Een bijpassend drankje maakt de sfeer compleet. "Het strandje roept herinneringen op, zoveel is duidelijk. Mensen halen hun hart op bij de verhalen over papieren strandbloemen, pijnlijke kwallenbeten en aangespoelde potvissen,’ mijmert Charlotte Brys.

Op vrijdag organiseert Triamant een zwoele zomeravond aan het ‘Triastrand’. Dan worden vanaf 20 uur de vuurkorven en fleece dekentjes bovengehaald en wordt er samen gezongen.