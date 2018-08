Bewoners komen thuis in vernieuwde vleugel woonzorgcentrum Egmont



25 augustus 2018

De vernieuwde vleugel ‘Velzeke’ van woonzorgcentrum Egmont in Zottegem is klaar. “De gebouwen werden volledig gestript, uitgebreid en vernieuwd. Het gaat om 60 woongelegenheden, verspreid over drie verdiepingen", laat Zottegems OCMW-voorzitter Kurt De Loor (sp.a) weten.

“Met de ingebruikname van onze totaal vernieuwde vleugel komt er een eind aan de werken aan ons woonzorgcentrum,” zegt Kurt De Loor. Elke verdieping heeft een moderne leefruimte met een zithoek, een open keuken en een verpleegpost. De kamers zelf zijn voorzien van de laatste snufjes en werden zeer comfortabel ingericht. Ook de badkamers werden volledig vernieuwd en zijn voorzien van bad en douche. Op het gelijkvloers is een leuk terras met lounge en een tuin voorzien, waar bewoners kunnen genieten van het zonnetje.”

Alle bewoners in het woonzorgcentrum kunnen nu genieten van moderne kamers met alle comfort en een uitmuntende dienstverlening. "Op tien jaar tijd hebben we de ouderenzorg in onze stad compleet vernieuwd. De bewoners hebben ondertussen ook al hun intrek genomen in de afdeling Velzeke en die verhuis liep op rolletjes, met dank aan alle personeelsleden en vrijwilligers natuurlijk die alles in goeie banen geleid hebben", gaat De Loor verder. Met de totaalrenovatie van afdeling ‘Velzeke’ komt nu een eind aan de interieurwerken aan het woonzorgcentrum. "Binnenkort wordt de oude vleugel (Blok C) afgebroken en ook de werken aan de groene parkeerruimte voor het woonzorgcentrum schieten goed op,” zegt Kurt De Loor. “In totaal wonen nu 187 bewoners permanent in ons woonzorgcentrum en is er ook plaats voor 6 mensen die voor een kortere periode in ons woonzorgcentrum verblijven. Ze krijgen de beste zorgen in de beste omstandigheden.”