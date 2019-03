Bewoners Bevegem zijn vandalisme van fuivende jongeren beu: “Hele nacht geroep en geluid van brekend glas” Frank Eeckhout

18 maart 2019

11u55 0 Zottegem De bewoners van Bevegem zijn de overlast van fuivende jongeren grondig beu. Zaterdagnacht was het nog maar eens prijs. “Kapotte drankflessen, een uitgerukt boompje en heel veel geroep en getier. Na afloop van elke fuif krijgen wij af te rekenen met overlast en het wordt steeds erger", ondervindt Ulrich De Bosscher.

Na een onrustige fuifnacht likte de Zottegemse wijk Bevegem zondagochtend nog maar eens haar wonden. “De hele nacht werd er geroepen en getierd. Om de haverklap hoorden we het lawaai van brekend glas. Jongeren hebben tegenwoordig de gewoonte om voor elke fuif met sterkedrank over straat te lopen. Als een fles leeg is, keilen ze die op straat. In het beste geval liggen de flessen gewoon in de berm. De parking van de Bevegemse Vijvers, de Kastanjelaan, Heilig Hartplein, Welzijnstraat en Lyceumstraat werden het hardst getroffen", vertelt buurtbewoner Ulrich De Bosscher.

Spelen tussen glas

Tijdens de fuifnacht bleven een jong boompje en enkele bloembakken evenmin gespaard. “Het boompje werd gewoon uitgerukt en bloembakken werden omgedraaid. Het grasperk rond de Heilig Hartkerk ligt vol glasscherven. Enkele dagen geleden zag ik daar nog kinderen een radslag uitvoeren. Je zal je handen maar in enkele glasscherven zetten", zucht Ulrich.

Samen met enkele buurtbewoners trok de man zondagochtend door de wijk om alle rommel op te ruimen. “Het stadsbestuur wil het speelpleintje hier opwaarderen met petanqueterreinen om meer sociale controle te creëren. Daarmee wil het ook het probleem van de hangjongeren op het speelplein aanpakken. Alsof we hier ‘s nachts een balletje gaan gooien. Het enige wat soelaas kan brengen, is meer politiecontrole, gepaard met een krachtdadig optreden. Het wordt tijd dat Bevegem weer aan de Bevegemnaars wordt gegeven", besluit Ulrich.

Het gemor van de buurtbewoners krijgt gehoor bij Peter Lagaert (N-V) , voorzitter van de gemeenteraad in Zottegem. Lagaert woont ook in Bevegem en stelde het vandalisme met zijn eigen ogen vast. “Jammer, maar na een fuif was de buurt van de kerk van Bevegem opnieuw het mikpunt van vandalen. Het stadsbestuur zal het plaatsen van camera’s bij hoogdringendheid agenderen op de gemeenteraad. Het is spijtig dat we hiervoor zoveel publieke middelen moeten inzetten", reageert Lagaert.