Bewoners appartementsblok geëvacueerd na gaslek 25 juli 2018

02u35 0 Zottegem De bewoners van een appartementsblok op de hoek van de Deinsbekestraat en Grotenbergestraat in Zottegem zijn gistervoormiddag geëvacueerd nadat enkele arbeiders een gasleiding hadden geraakt. Ook het treinverkeer richting Brussel werd even stilgelegd.

Het gaslek ontstond bij sonderingswerken in de Deinsbekestraat. Daarbij raakte de aannemer een middendruk gasleiding. "In een straal van 100 meter hebben we meteen een perimeter ingesteld. Daardoor zijn enkele straten deels afgesloten. Ook de elektriciteit werd afgeschakeld. Enkele bewoners werden uit voorzorg geëvacueerd, maar de metingen in hun woningen waren allemaal negatief. De vrachtwagen die de sonderingswerken uitvoerde, wordt straks verplaatst. Voor alle zekerheid wordt dan het treinverkeer richting Brussel even stilgelegd", zegt politiecommissaris Gunther Van Steenberge.





Stefan De Coster, uitbater van 't Friethuis op de hoek, hoopt dat het lek snel gedicht is. "Vandaag is wel mijn sluitingsdag, maar omdat de elektriciteit werd afgeschakeld, dreigen mijn snacks en andere vleeswaren uit de frigo slecht te worden. Een diepvries kan een zevental uur zonder elektriciteit. Een frigo maar één of twee", zegt de man.





Ook voor de bezoekers van woonzorgcentrum Egmont en de OCMW-site is het gaslek een vervelende zaak, omdat de toegang via de Deinsbekestraat is afgesloten. "De brandweer heeft ons verzekerd dat er geen gevaar is. En bezoekers kunnen de site nog steeds via de Arthur Gevaertlaan bereiken", laat OCMW-voorzitter Kurt De Loor weten. (FEL)