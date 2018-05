Beweging.net deelt plantjes uit 03 mei 2018

Beweging.net deelt op zaterdag 5 mei van 14 tot 16 uur plantjes uit op de Markt in Zottegem. "In de periode rond Rerum Novarum komen we altijd naar naar buiten met een boodschap. Dit jaar staat die in het teken van de verkiezingen in oktober. Die boodschap is vastgemaakt aan het plantje, verpakt in een mooi doosje, met enkele ideeën voor het toekomstig gemeentebeleid vanuit onze partnerorganisaties ACV, CM en Familiehulp erop", laat Cyntia Braems weten. (FEL)