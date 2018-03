Bevegem poetst 15 maart 2018

De Bevegemse Buren trekken er op zaterdag 24 maar weer op uit voor een propere buurt. Dit jaar valt dit voor het eerst in 8 jaar terug samen met Zottegem poetst. "De poetsploeg vertrekt om 9 uur aan het Heilig Hartplein. We eindigen rond de middag met een lekkere kop soep, een homp brood en fijne burenbabbels. Voor de liefhebbers is er rond 15 uur ook nog een drankje voorzien van het stadsbestuur op de Markt als bedanking voor alle vrijwilligers van deze poetsdag", laat de buurtvereniging weten. (FEL)