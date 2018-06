Bestuurster vlucht na aanrijding op stationsparking 28 juni 2018

02u45 0

De 22-jarige S. C. moest zich verantwoorden voor de politierechtbank nadat ze op de stationsparking in Zottegem een ander voertuig aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. Toen de politie haar niet veel later confronteerde met de feiten, gaf ze de aanrijding toe. De politierechter legde haar een geldboete van 1.000 euro en een maand rijverbod op. Daarnaast moet ze ook haar praktisch rijexamen opnieuw afleggen. Dit omdat ze op het moment van de feiten minder dan twee jaar haar rijbewijs had. (TVR)