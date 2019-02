Bestuurster loopt twee keer in één maand tijd tegen de lamp op de Europaweg en mag rijbewijs 23 dagen inleveren Lieke D'hondt

27 februari 2019

12u36 0 Zottegem November 2017 is een dure maand gebleken voor bestuurster A.P uit Zottegem. De 53-jarige vrouw beging op 3 en 18 november twee verkeersovertredingen op de Europaweg. Ze mocht het woensdag gaan uitleggen in de politierechtbank.

Op 3 november 2017 reed de bestuurster met haar wagen door een rood licht. “Omdat ik te veel zorgen aan mijn hoofd had, was ik verstrooid”, klonk de uitleg. Ze vroeg de rechter om haar geen rijverbod op te leggen omdat ze haar wagen vaak nodig heeft, maar daar kon politierechter Pieter De Meyer niet op ingaan. “Dan moet je maar niet door het rood rijden”, zei hij. De vrouw kreeg voor de overtreding een rijverbod van 15 dagen en een boete van 480 euro.

Daar bleef het niet bij, want het Openbaar Ministerie had nog een dossier klaarliggen. Op 18 november 2017 werd de vrouw opnieuw betrapt op de Europaweg, deze keer omdat er te veel personen in haar wagen zaten. “Het was die dag heel koud”, vertelde de bestuurster. “Dus toen ik een paar mensen met een baby zag wandelen, heb ik voorgesteld ze een lift te geven. Ik heb niet geteld met hoeveel ze waren.” Dat had de vrouw beter wel gedaan, want met haar auto kon ze maximum 7 personen veilig vervoeren en er zaten er acht in. “De baby telt ook mee en die zat gewoon op de schoot van de moeder. Dat is heel gevaarlijk”, vertelde de procureur. Voor deze overtreding kreeg de vrouw een rijverbod van 8 dagen en een boete van 240 euro.