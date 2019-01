Bestuurder rijdt dubbel zo snel als toegelaten: twee maanden rijbewijs kwijt LDO

23 januari 2019

12u12 0 Zottegem Zottegemnaar M.L. moet zijn rijbewijs twee maanden inleveren omdat hij met een snelheid van 160 kilometer per uur op de Ronsebaan reed.

De man reed meer dan het dubbele van de maximum toegelaten snelheid. Op de plaats waar de overtreding werd vastgesteld is dat 70 kilometer per uur. Zijn advocaat pleitte in de rechtbank dat het op het moment van de overtreding mooi weer was en er weinig verkeer was.

De rechter heeft de man nu een rijverbod van twee maanden en een boete van 720 euro opgelegd.