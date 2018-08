Bestuurder knalt met wagen tegen gevel en loopt in paniek weg Frank Eeckhout

06 augustus 2018

16u16 1

Een 28-jarige man uit Brakel is zondag kort voor middernacht met zijn Kia tegen de gevel van een woning geknald in de Kasteelstraat in Zottegem. Hij zette het daarna op een lopen.

J.V. kwam zondagnacht de Graaf van Egmontstraat uitgereden. Bij het indraaien van de Kasteelstraat verloor hij de controle over zijn wagen. Hij maaide een verkeersbord weg en kwam tot stilstand tegen de gevel van een woning. "De klap was enorm", getuigt een buurtbewoner. "Uit de radiator kwam rook en de bestuurder smeekte om hulp. Hij probeerde eerst met zijn wagen weg te rijden maar toen dat niet lukte liep hij in paniek weg. Hij had duidelijk een glas teveel op."

J.V. werd twee uur later door de politie bij hem thuis aangetroffen en naar het politiecommissariaat meegenomen voor verhoor. Hij mocht daarna beschikken maar zijn rijbewijs werd wel voor vijftien dagen ingetrokken.

Buurtbewoners klagen al langer over de hoge snelheden waarmee roekeloze automobilisten de Kasteelstraat komen ingereden. "Niet zo lang geleden werd hier nog een fietser aangereden. We hebben de situatie toen ook aangekaart bij de politie. En kijk, enkele weken later is het weer prijs. Zelfs op het zebrapad riskeer je vaak je leven. Ook de boodschappen uitladen of gewoon een praatje maken op het voetpad is hier gevaarlijk", geeft de buurtbewoner nog mee. Dat de man niet overdreef, konden we enkele keren met onze eigen ogen vaststellen.