Bestuurder knalt dronken en zonder rijbewijs tegen gevel: 2.200 euro boete en rijverbod Lieke D'hondt

27 februari 2019

14u33 0 Zottegem Een effectieve boete van 2.200 euro en een rijverbod van één maand en 23 dagen, dat is de straf die de politierechter oplegt aan de 25-jarige bestuurder R.C. uit Zottegem. De man reed in dronken toestand met de auto van zijn ex tegen een gevel en bleek ook geen rijbewijs te hebben.

“U had wel heel diep in het glas gekeken toen u zonder rijbewijs in de auto stapte en tegen een gevel reed”, zei de procureur. De man had 2,51 promille alcohol in zijn bloed en bovendien had hij geen rijbewijs. Veel uitleg gaf de man niet in de rechtbank. “Ik kan wel rijden, maar ik heb mijn praktisch rijexamen nog niet gedaan”, zei hij. Toch miste hij de bocht en belandde hij in de gevel van een woning. De auto waarmee hij reed, bleek van zijn ex te zijn.

De rechter legde de man een effectieve boete van 2.200 euro en een rijverbod van 53 dagen op. Dat zal hij moeten uitzitten als hij in het bezit is van een rijbewijs op het moment dat het rijverbod ingaat.