Beschonken bestuurder rijdt net geen man aan 11 mei 2018

02u40 0

J. R. (27) uit Zottegem werd in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 1.000 euro en 23 dagen rijverbod na een ongeval in de Opstalstraat. De man knalde er met de bestelwagen van zijn baas tegen een geparkeerd voertuig.





De chauffeur van het aangereden voertuig kon nog net op tijd wegspringen. "Het scheelde geen 10 centimeter", merkte de politierechter op. De brokkenpiloot had op het moment van de feiten 1,2 promille alcohol in zijn bloed.





"Ik had de avond voordien stevig mijn verjaardag gevierd, maar dacht niet dat ik nog onder invloed zou zijn", vertelde hij. "Ik was een map aan het oprapen aan de passagierskant en heb zo de geparkeerde wagen te laat opgemerkt." De man werd in eerste instantie ook vervolgd voor vluchtmisdrijf omdat hij na het incident doorreed om zijn baas te gaan halen. Daarvoor werd hij uiteindelijk vrijgesproken, aangezien hij zich niet veel later terug op de plek van de feiten bevond. (TVR)