Beroepsreporter geeft leerlingen uitleg over zijn vak Frank Eeckhout

28 februari 2019

11u21 0 Zottegem Tijdens het project ‘ROP’, Reporter Op Pad, ging ‘beroepsreporter’, Guy De Clercq langs bij de leerlingen van Onze-Lieve Vrouwcollege in Zottegem om iets meer te vertellen over zijn vak.

De leerlingen kregen vooral te zien en te horen hoe er achter de schermen van radio M fm wordt gewerkt. Het doel van dit project is om de leerlingen zo veel mogelijk in contact te brengen met taal. Gelukkig bleef het niet alleen bij luisteren, maar mochten de leerlingen zelf ook zelfgemaakte tekstjes inspreken over actuele thema’s. Ze zullen worden uitgezonden op vrijdag 1 maart vanaf 18 uur via M fm Zottegem op 107.6 en Brakel via 105.6 of ook te horen via de www.radiomfm.be.