Bent Van Looy en Viktor Lazlo op Jazz Zottegem 25 april 2018

02u55 0 Zottegem Bent Van Looy en Viktor Lazlo zijn op zaterdag 9 en zondag 10 juni de headliners op Jazz Zottegem. Stadsgenoot Jean Blaute presenteert opnieuw een stevige muziekaffiche in het prachtige Egmontpark.

Het zaterdagnamiddagprogramma zet extra in op sfeer en gezelligheid: een outlet van zomerliteratuur, een vinyl- en muziekverkoop, koffie- en foodtrucks en uitgebreide kinderanimatie. Op het zomerse terras speelt dj Kaptain E-glow zijn vinyl jazzplaten tussen de optredens door. Het muziekprogramma zaterdag begint veelbelovend. "Richard Rouselet van KollecTif-quintet was jaren trompettist bij Marc Moulin. Bent Van Looy doet 'zijn ding' solo op piano, wurli en ukelele", vertelt schepen van Cultuur Sandra De Roeck (sp.a).





The Rosenberg Trio komt uit Nederland en behoort bij de internationale top. Afsluiten doet Frank Deruytter met de nieuwe sensatie 'Otomachine'. Dit vijftienkoppig ensemble werd voornamelijk gekozen uit ons ook al wereldbefaamde Brussels Jazz Orchestra." Voor het aperitiefconcert op zondag begeleidt Michel Bisceglia de Belgisch-Franse zangeres Viktor Lazlo. "Na hun concert blijft het gezelligheid troef in het Egmontpark met foodtrucks, kinderanimatie, een 'dixy band' en jazzy vinylplaatjes van dj BoekMarc. Het Openlucht Kunstatelier biedt plaats voor plaatselijke kunstenaars en er wordt VR-Art gebracht. Bekende schrijver en performer Christophe Vekeman en vertelcollectief Ratara sluiten deze editie af", aldus De Roeck.





Meer info op www.jazzzottegem.be. (FEL)