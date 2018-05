Bellen blazen om sigaret te bannen ACTIE MOET ROKERS LANGS SPORT- EN SPEELPLEINEN HALT TOEROEPEN FRANK EECKHOUT

01 juni 2018

02u58 0 Zottegem Sigaretten horen niet thuis op speelpleintjes. Daarom start Zottegem een campagne om de sigaret te bannen. "Door bellen te blazen willen we duidelijk maken dat voor de volgende generatie niet roken de norm zal zijn", zegt schepen Peter Roman (sp.a).

Zien roken doet roken. En dus mag geen enkel kind dat geboren wordt na 2019 nog ooit iemand zien roken. 'Generatie Rookvrij' heet het project van Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker en tientallen andere organisaties. Zes gemeenten zorgen alvast voor rookvrije speel- en sportterreinen. Zottegem is één van die gemeenten. "Als rookvrij de norm wordt in de samenleving, zullen jongeren later sterker in hun schoenen staan om 'nee' te zeggen tegen de sigaret. Daarom moeten rookzones uit het zicht van kinderen worden geplaatst. Wij zullen op een positieve en ludieke manier mensen aanmoedigen om niet te roken op speel- en sportterreinen en in het zicht van kinderen. Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders en andere volwassenen. Plaatsen waar kinderen komen, moeten dan ook rookvrij worden gemaakt. Dat betekent niet dat je rokers moet verbieden een sigaret op te steken. Er kunnen ook nog rookzones zijn - maar dan waar kinderen het niet zién", zegt Jenne De Potter.





Het wordt dus géén heksenjacht op rokers. "We hebben niet over boetes gesproken. Dat is wettelijk ook niet zo simpel. Onze indoor sportinfrastructuur zijn al rookvrij. We willen dat ook doen met het stedelijk sportstadion. Daarnaast gaan we ook de andere sportclubs aanschrijven om navolging te geven aan ons initiatief. Op onze speelterreinen gaan we bordjes plaatsen. We gaan de kinderen informeren, zodat ze weten dat ze recht hebben op rookvrije speelterreinen. Het gaat vooral om een sensibiliseringscampagne. Ik denk dat zoiets moet groeien", aldus De Potter.





Bellen blazen

"Door bellen te blazen en dit te verspreiden via sociale media met de hastag #generatierookvrij willen we als stad aan de basis liggen van een beweging die duidelijk maakt dat voor de volgende generatie niet roken de nieuwe norm zal zijn", gaat schepen van Sport Peter Roman (sp.a) verder. "We willen daarbij mensen motiveren om op onze speel- en sportterreinen niet te roken. We hopen daarmee vele andere gemeenten en steden, scholen, jeugdbewegingen en sportclubs warm te maken om ook hun locaties rookvrij te maken en zo ons voorbeeld te volgen", besluit de schepen.





Wil je net als Zottegem ook iets doen als burger of als organisatie? Dan kan je zelf jouw initiatief voor een rookvrije toekomst registreren of meer informatie over de campagne terugvinden op www.generatierookvrij.be.