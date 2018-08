Belgisch leger rekruteert op Dance D-Vision DANCEFESTIVAL VERWACHT WEER ZO'N 25.000 BEZOEKERS FRANK EECKHOUT

02 augustus 2018

02u35 0 Zottegem Het Belgische leger hoopt dit weekend op Dance D-Vision in Zottegem enkele jongeren warm te maken voor een loopbaan bij de Luchtmacht.

De samenwerking tussen Dance D-Vision en de Belgische Luchtmacht is nieuw. "Jongeren die een (combi)ticket voor Dance D-Vision gekocht hebben, kwamen in aanmerking om een luchtdoop te winnen. Dit geeft een speciaal cachet aan het festival en is voor Defensie een ideale opportuniteit in het kader van rekrutering gezien de aanwezigheid van veel jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud. Anderzijds maakt de Luchtmacht publiciteit door de vermelding van "Belgian Air Force" op de toegangsarmbandjes", vertelt Luitenant-kolonel van het Vliegwezen stafbrevethouder Jo Heylens.





Dat Defensie zijn weg vindt naar Dance D-Vision hoeft niet echt te verbazen. Het dancefestival is uitgegroeid tot een vaste waarde in de festivalzomer en verwacht dit jaar zo'n 25.000 bezoekers. Want met Roger Sanchez, Dave Lambert, Showtek en Oliver Heldens, weet organisator Koen Van der Heyden opnieuw enkele topdj's te strikken.





"We stevenen inderdaad af op een topeditie met heel wat bezoekers uit het buitenland. Die komen vooral uit onze buurlanden maar ook Amerikanen en Brazilianen hebben de weg naar ons festival al gevonden", zegt Koen Van der Heyden.





Thema: The Far West

Met een hoofdpodium van veertig meter lang en achttien meter hoog oogt de mainstage alweer indrukwekkend. "We proberen elk jaar beter te doen. De aankleding van het hoofdpodium blijft geheim tot vrijdag. Het thema wil ik wel prijsgeven. Voor deze achtste editie is dat 'The Far West'. Verwacht je maar aan een verbluffend decor zoals je in de beste westerns ziet. We creëren een droomwereld waar bezoekers even al hun zorgen kunnen vergeten"





Delicious Deep

Voor wie het wat meer mag zijn, is er uiteraard ook dit jaar weer een vip-arrangement.





"Twee dagen genieten in alle luxe, kost je 215 euro. Voor het eerst is ook de 'Delicious Deep'-ervaring geïntegreerd in de vip-tickets. Je kan er twee dagen smullen van een driegangenmenu in ons gezellig pop-uprestaurant. Dat restaurant wordt zelfs volledig verwerkt in de mainstage", verklapt Van der Heyden.





Betalen op het festival gebeurt met tokens.





"Steeds meer organisatoren nodigen bezoekers uit om zonder cash geld naar hun festival te komen. Wij gaan dit jaar ook volledig cashless. De tokens worden op je polsbandje gezet als je het festival binnen komt. Wanneer je zonder tokens zit, kan je die aan de daarvoor voorziene punten, of met je smartphone, opladen", geeft de organisator nog mee.





Dance D-Vision vindt plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus. Meer info op www.dance-d-vision.be.