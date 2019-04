Beklaagden riskeren jaar cel voor bendevorming, maar ontkennen: “We hadden met iemand afgesproken om werk te vinden” Lieke D'hondt

11 april 2019

13u28 0 Zottegem I.I. (30) en I.A. (37) hebben zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor bendevorming. De twee mannen werden in december 2018 gearresteerd in Zottegem nadat bij een politiecontrole inbrekersmateriaal werd aangetroffen in hun auto.

Omdat er in november en december 2018 opvallend meer inbraken waren in Zottegem, voerde de politie extra controles uit. Bij één van die nachtelijke controles op 16 december hielden ze de wagen van I.I. en I.A. staande. Onder de passagierszetel en in het handschoenkastje vonden ze inbrekersmateriaal zoals een schroevendraaier, een muts, kniptang en zaklampen. “Ze konden geen reden geven waarom ze daar midden in de nacht rondreden”, vertelt de procureur. “Ze beweerden dat ze een afspraak hadden met iemand, maar konden geen naam of adres geven.” Omdat ze niet gelinkt kunnen worden aan een specifieke inbraak, worden de mannen verdacht van bendevorming. Ze riskeren één jaar cel.

Afspraak voor werk

De beklaagden beweren allebei dat ze niet op dievenpad waren. “Ze hadden een afspraak met iemand die hen aan werk kon helpen en het beweerde inbrekersmateriaal is gewoon werkmateriaal”, legt de advocate van de jongste beklaagde uit. Op de vraag waarom ze ’s nachts een afspraak hadden om werk te zoeken, kunnen de mannen geen duidelijk antwoord geven. Op 25 april weten ze hoe de rechter oordeelt.