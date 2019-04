Beklaagden ontkennen dat ze wilden inbreken in geparkeerde wagen Lieke D'hondt

11 april 2019

12u07 1 Zottegem “We zijn een paar haltes te vroeg van de trein gestapt en zochten naar een plaats om te overnachten”, dat is de uitleg die A.B. (29) en M.H. (22) hebben voor hun aanwezigheid in Zottegem op nieuwjaarsnacht 2019. De politie arresteerde hen toen omdat een getuige zag hoe ze aan een geparkeerde auto stonden te prutsen.

“De ene scheen met een zaklamp in de wagen terwijl de andere aan de klink prutste”, verduidelijkt de procureur. Hij vordert voor de poging tot diefstal met braak een celstraf van zes maanden en een boete van 400 euro. De beklaagden houden vol dat ze helemaal niets wilden stelen, maar op zoek waren naar een plaats om te overnachten omdat ze gestrand waren in Zottegem terwijl ze onderweg waren naar Oostende. “Het is opvallend dat er geen sporen van braak zijn op de wagen in kwestie”, pleit de advocaat van de oudste beklaagde. “In hun rugzakken is ook niets teruggevonden dat gelinkt kan worden aan een diefstal, zelfs geen zaklamp.” Volgens hem waren ze gewoon toevallige passanten. Hij vraagt de vrijspraak. De rechter zal op 25 april het vonnis uitspreken.