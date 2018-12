Beklaagde schiet ’s nachts met seinpistool: “Ik wou alleen het effect zien” LDO

13 december 2018

14u09 0 Zottegem E.V.W. uit Zottegem heeft in de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten uitleggen hoe het komt dat een dossier rond verboden wapenbezit tegen hem loopt. De man werd betrapt in het bezit van twee onvergunde wapens, een seinpistool en munitie.

De bal ging aan het rollen toen een buur van de 57-jarige man naar de politie belde. Hij had ’s nachts schoten gehoord. “De politie merkte op dat in de tuin van de beklaagde een zelfgemaakte schietstand stond met een curverbox en blikjes met kogelinslagen”, zei de procureur. Die nacht had de man met een seinpistool in de lucht geschoten en hij was in het bezit van twee vuurwapens waar hij niet de nodige vergunningen voor had. Hij riskeert een celstraf van drie maanden.

Volgens zijn advocate nam de man de wapens, die hij van zijn vader kreeg, nooit mee buitenshuis en wilde hij enkel het effect van het seinwapen bij nacht waarnemen. De rechter tilde toch zwaar aan de feiten. “Uw tuin bevindt zich in dichtbebouwd gebied. Het zou niet de eerste keer zijn dat een verdwaalde kogel een dodelijk slachtoffer maakt.” Vonnis op 10 januari 2019.