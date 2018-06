Beislovenpark: van woestenij naar speeloase 19 juni 2018

02u30 0 Zottegem Van woestenij naar speeloase, de aanleg van het Beislovenpark, die negen maanden geleden startte, is voltooid. "Milieudienst, jeugddienst en jeugdraad slaan zaterdag de handen in elkaar voor een wervelende opening", zegt Hellen Volckaert.

Het Beislovenpark moet de plaats bij uitstek worden om heel wat activiteiten op te zetten in samenwerking met de buurt, stadsdiensten, verenigingen en scholen. Daarbij wordt gedacht aan tuinieren, composteren, vergeten groenten ontdekken, heemtuintochten maken, beheerdagen organiseren of milieuklassen geven. "De opening start om 16.30 uur met een educatieve wandeling door het park. Ouders en kinderen kunnen vanaf 16.30 uur ook deelnemen aan een workshop bushcraft. Tijdens die twee uur durende workshop leren de deelnemers op een speelse manier allerlei natuurervaringen, water en voedsel vinden en verzamelen en hoe ze vuur kunnen maken met een firesteel, vuursteen en vuurboog. Om 17 uur trakteert de stad alle aanwezigen en een half uurtje later wordt een kunstwerk van Benny De Smet ingehuldigd", vertelt schepen Sandra De Roeck (sp.a). De feestelijke opening wordt afgesloten met het vrij podium Wervel on Stage. "De presentatie van het vrij podium wordt gebracht door Bart Grin, een plaatselijke stand-up comedian. De boomgaard wordt die dag omgetoverd worden tot een gezellig middeleeuws gebeuren met ridders, jonkvrouwen, vuurspuwers, beul met schandpaal", voegt jeugdconsulente Hellen Volckaert daar nog aan toe. (FEL)