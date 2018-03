Beislovenpark krijgt stilaan vorm FEESTELIJKE OPENING IS VOORZIEN OP 23 JUNI FRANK EECKHOUT

09 maart 2018

02u52 0 Zottegem Het Beislovenpark achter het kasteel van Egmont in Zottegem krijgt stilaan vorm. "Het park wordt een plaats waar kinderen kunnen klimmen, kampen bouwen, schommelen en glijden. Nog voor de zomervakantie moet alles klaar zijn. De opening van het belevingspark is voorzien op 23 juni", zegt schepen Sandra De Roeck (sp.a).

Van woestenij naar speeloase, de aanleg van het Beislovenpark ging vorig jaar in september van start. Het hele project steunt op drie pijlers: jeugd, cultuur en milieu. Het park kan de plaats bij uitstek worden om heel wat activiteiten op te zetten in samenwerking met de buurt, stadsdiensten, verenigingen en scholen. Daarbij wordt gedacht aan tuinieren, composteren, vergeten groenten ontdekken, heemtuintochten





maken, beheerdagen organiseren of milieuklassen geven. Schepen van Cultuur en Jeugd, Sandra De Roeck nam ons gisteren mee op ontdekkingstocht door het park waarvan de aanleg 100.000 euro kost.





Houten wandelpaden

"Vanuit het Egmontpark is er er een toegang gecreëerd via houten wandelpaden en aanlegsteigers over de Bettelhovebeek. Ook in het westen is het park volledig open gemaakt en is er vanop een houten staketsel een goed uitzicht op een aangrenzend waardevol en permanent nat grasland. De bestaande hut daar gaan we als vogelkijkhut en buitenklas gebruiken", vertelt De Roeck. Door het park lopen diverse natuurlijke paden - zowel gemaaide als houten paden - die de bezoeker uitnodigen om de natuur te ontdekken. "Er wordt zoveel mogelijk bestaand materiaal, zoals puin, betondallen en brokken steen hergebruikt voor de constructie van bijvoorbeeld gestapelde muurtjes. Ook het amfitheater is bebouwd met tegels die rond het oude schooltje lagen. Op het terrein duiken ook al de eerste speelprikkels op: boomstammen om over te klimmen, een zandbak om in te glijden, heuveltjes om te ravotten en een nest waar jongeren tot rust kunnen komen. Wie op een zomerse dag zin heeft om buiten te eten, kan dat doen aan een permanente picknicktafel. Het park wordt een veilige plaats waar kinderen vrij of onder begeleiding van een animator worden aangemoedigd om in en met de natuur te spelen", aldus de schepen."De Leirensweg, die door het park loopt wordt afgesloten met een tractorsluis. Aan elke toegang komt een boomstam waar stukken uitgezaagd zijn, zodat het voorwiel van een fiets erin past", besluit De Roeck. Ook het oude schooltje krijgt een nieuw leven en wordt omgevormd tot Milieu Educatief Centrum. Die werken starten in oktober. Het is de bedoeling het gebouw maximaal te bewaren en te benutten zoals het is. Binnen wordt het gebouw ingericht met een polyvalente ruimte, een klaslokaal, natuurkundig labo en een keuken.