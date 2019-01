Basiscursus Ecologische Moestuin Frank Eeckhout

08 januari 2019

17u21 0 Zottegem Om basiskennis over ecologisch tuinieren op te doen of op te frissen organiseert Velt Land van Rhode op woensdagen 23 en 30 januari en 13 en 27 februari een theoretische basiscursus ecologisch tuinieren.

Lesgever is Herman De Waele, een man die zowel theoretisch als praktisch zeer onderlegd is en die kan bogen op een jarenlange ervaring. De onderwerpen zijn respectievelijk inleiding over ecologisch tuinieren, bodem en bemesting, netwerken in de tuin en biodiversiteit, bodembewerking en vruchtwisseling en zaden. Het boek “Ecologisch tuinieren voor beginners” kan als cursusmateriaal dienen. Bestellen kan via bereikbalucdemonie@skynet.be.

De lessen vinden plaats in het Ontmoetingscentrum Velzeke, Provinciebaan 275 in Zottegem telkens van 19.30 tot 21.45 uur. Als lid betaal je 20 voor de vier lessen, niet-leden betalen 40 euro. Inschrijven kan tot 15 januari via mail naar luc-lambert@skynet.be.