Bakkers Bart en Joran zetten Belgie opnieuw op de kaart: nu tweede op WK in China Frank Eeckhout

15 november 2018

08u09 1 Zottegem Bakker Bart Schelstraete en zijn commis Joran Defossez van bakkerij Sint-Anna in Zottegem hebben op de Mondial du Pain in Shangai, zeg maar het WK voor bakkers, zopas zilver behaald. Enkel gastland China scoorde beter. Voor dit WK werden slecht zes teams geselecteerd.

In oktober 2017 veroverde bakker Bart samen met Joran en het hele Aspirant Baker Team de bronzen plak op ‘Le Mondial du Pain’ in Nantes. Deze keer doet het bakkersduo nog beter: zilver op het WK in Shangai. In een tijdspanne van 11 uur moesten ze drie variaties Frans brood, drie soorten koffiekoeken, drie modellen brioches, tien belegde broodjes, drie modellen biologisch brood, acht soorten Belgisch brood en een sierstuk in brooddeeg maken.

