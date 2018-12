Bakkerij Sint-Anna serveert taart op koninklijk paleis voor 15-jarig bestaan van het Agentschap van Buitenlandse Handel Frank Eeckhout

18 december 2018

18u16 0 Zottegem Bart Schelstraete van bakkerij Sint-Anna in Zottegem trok dinsdag met zijn team naar het koninklijk paleis in Laken voor het 15-jarig bestaan van het Agentschap van Buitenlandse Handel.

Voor deze verjaardag werd bij bakkerij Sint-Anna een taart besteld voor 160 personen. “Het agentschap was bij onze bakkerij terechtgekomen dankzij onze zilveren medaille op Mondial Du Pain in Sjanghai. Dat is uiteraard een leuke bekroning voor heel mijn team, dat elke dag hard werkt. We mochten zelfs onze creativiteit de vrije loop laten. Het was wel een hels karwei om de taart af te werken maar we wilden deze kans unieke niet laten schieten. Het was trouwens Prinses Astrid, die de taart aansneed”, glundert bakker Bart.