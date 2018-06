Bakkerij is fanshop vol lekkernijen 13 juni 2018

Bakkerij Sint-Anna in Zottegem lijkt wel een fanshop van de Rode Duivels. Maar in plaats van voetbalshirts of vlaggen verkopen ze er brood, cake en andere lekkers in de nationale driekleur. "De voorbije weken heeft ons team dag en nacht nieuwe producten ontwikkeld, getest, geproefd en geperfectioneerd. Het hele team ging tot het uiterste om alle supporters te verwennen tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels: met twaalf man voor de twaalfde man. Zo ontwikkelden we black-yellow-red apero snacks, voetbalbrood en nog een groot aantal originele WK-creaties", zegt bakker Bart Schelstraete. Op matchdagen loopt het personeel in Rode Duivelsoutfit in de winkel. "En als de Belgen winnen de dag nadien ook", belooft Bart. (FEL)