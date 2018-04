Baculum's verwelkomt Lotto-multimiljonair 'SPORTIEVE MAN' WINT TWEEDE HOOGSTE BEDRAG OOIT IN PROVINCIE FRANK EECKHOUT

28 april 2018

02u36 0 Zottegem Krantenwinkel Baculum's heeft een Lotto-multimiljonair tussen haar klanten. "Geen flauw idee wie het is, maar met een winst van meer dan vijf miljoen euro zou ik ook graag anoniem blijven. Al is een klein cadeautje steeds welkom", grappen uitbaters Jo en Martine.

Bij de trekking van 10 maart won een geluksvogel het tweede grootste Lotto-winstbedrag ooit in Oost-Vlaanderen. "Toen een getrouwde, sportieve man uit Oost-Vlaanderen ontdekte dat hij de Lotto-jackpot gewonnen had, beefde en trilde hij van de emoties. Het gevoel van ongeloof bleef totdat zijn winnende ticket bij de Nationale Loterij gecontroleerd en bevestigd werd.





De gelukkige winnaar won een bedrag van niet minder dan 5.010.437,80 euro, het tweede grootste Lotto-winstbedrag ooit in de provincie, met een Multi+-formulier, een formulier waarbij je meer nummers en dus meer spelcombinaties kan invoeren. Met het gewonnen bedrag wil hij vooral reizen", vertelt Caroline Vangoidsenhoven, woordvoerster van de Nationale Loterij.





Derde keer winnaar in zaak

De volharding van de winnaar heeft uiteindelijk geloond, want de man speelt al sinds zijn 18 jaar. "In de laatste 15 jaar telt de provincie Oost-Vlaanderen niet minder dan 74 Lotto-miljonairs. En in 2018 werden er tot op heden 12 geluksvogels Lotto-miljonair. We kunnen dus met veel vertrouwen zeggen dat Lotto heel veel spelers gelukkig maakt. En op winnen staat geen leeftijd. Zo was de oudste winnaar tot hiertoe 97 jaar en de jongste 19 jaar", aldus Vangoidsenhoven.





Voor Martine en Jo van Baculum's is het al de derde keer dat een klant de jackpot wint. "Maar nooit was het bedrag zo groot. Het doet ons deugd dat we in de nadagen van onze loopbaan nog eens een winnaar mogen verwelkomen. Het was ondertussen al van 2011 geleden. Niet dat we van plan zijn om er al mee te stoppen, maar als er zich een opportuniteit aandient, gaan we daar toch eens goed over nadenken. We zitten al 34 jaar in het vak. Een krantenwinkel steunde vroeger op drie pijlers: kranten en magazines, tabak en Lotto. Maar daarmee red je het vandaag niet meer. Je hebt een vierde pijler nodig om te overleven. Daarom hebben we sinds 2006 en kofiehoekje ingericht in onze zaak. Op die manier hebben we een nieuw cliënteel aangeboord", vertellen Martine en Jo.





De uitbaters begrijpen dat de winnaar anoniem wilt blijven. "We hebben geen flauw idee wie het zou kunnen zijn. Het is goed mogelijk dat die man hier nog steeds over de vloer komt. Deze publiciteit is natuurlijk mooi meegenomen. Het nieuws over de jackpot kan misschien voor wat extra klanten zorgen. Veel Lottospelers kunnen nu denken dat onze winkel geluk brengt. Op die manier kunnen wij er misschien ook de vruchten van plukken", knipoogt Jo.