B&B Het Blauwe Huis is nieuwe ambassadeur Lekker Oost-Vlaams Frank Eeckhout

23 november 2018

15u07 0 Zottegem B&B Het Blauwe Huis in Sint-Goriks-Oudenhove mag zich voortaan ambassadeur van Lekker Oost-Vlaams noemen. Lekker Oost-Vlaams lauwert streekwinkels horecazaken, B&B’s en traiteurs voor hun inspanningen in het promoten van Oost-Vlaamse streekproducten.

Brecht Carels, directeur EROV: “De ambassadeurs vormen een heel belangrijke katalysator in de promotie van Lekker Oost-Vlaams. Er komen heel wat vragen van consumenten. Ze willen niet alleen de producten leren kennen, ze willen ze ook proeven en kopen. En dit is perfect mogelijk bij de ambassadeurs Lekker Oost-Vlaams.”

Eén van de zeven nieuwe ambassadeurs is B&B Het Blauwe Huis in Sint-Goriks-Oudenhove. Dirk Beeckman (61) en Katelijne Vandenborre (51) ontvangen er hun gasten in een idyllisch kader. Katelijne en Dirk bevolken Het Blauwe Huis samen me hun Siamese kater dat zonder blozen als een klein en ambachtelijk designmuseum kan omschreven worden. De naam van hun B&B brachten ze mee uit Gent waar ze een zaak hadden van binnenhuisinrichting. “Ook daar zaten we in een blauw pand. En we wilden niet de zoveelste B&B in een lange rij zijn. Daarom kleurden we de buitenmuren ook hier blauw. Aanvankelijk leverde dat wel nogal wat vreemde blikken op", lacht Dirk.

Het koppel kocht het gebouw vier jaar geleden. “Na heel wat verbouwingswerken en de het in orde brengen van de paperassen, openden we anderhalf jaar geleden de deuren. “Van meet af aan opteerden we ervoor om lokale producten te gebruiken. Waarom een Duvel op de kaart zetten als er in de omgeving kleine brouwerijen zijn met evenwaardige bieren. En voor het ontbijt en avondeten stap ik naar de plaatselijke boerderij of lokale beenhouwer en bakker. Ondertussen kweken we ook kippen en schapen en maken we onze eigen fruitwijn", vertelt Dirk.

B&B Het Blauwe Huis biedt plaats aan zes personen. “We houden het bewust kleinschalig zodat we de B&B met ons tweetjes kunnen runnen. We staan ook open voor kleine feestjes zoals verjaardagen en doopfeesten. Zelfs rouwmaaltijden zijn mogelijk", gaat Katelijne verder. De uitbaters zijn nog steeds verwonderd dat klanten zo goed de weg vinden naar hun B&B. “Het is nu niet dat we aan een drukke baan liggen. Hier passeer je enkel als je in de buurt moet zijn. Wandelaars en fietsers krijgen we amper over de vloer. Wel zakenmensen en families die er eens tussenuit willen", besluit Katelijne.

Alle kersverse ambassadeurs staan op de website Lekker Oost-Vlaams in een aparte rubriek vermeld. Uiteraard hebben zij een plaket om aan de gevel of in de zaak op te hangen en een getuigschrift ontvangen.