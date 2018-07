AZ Sint-Elisabeth Zottegem trotseert de hitte met ijsjes en watermeloen en veel water Frank Eeckhout

27 juli 2018

Tijdens deze warme dagen schenkt AZ Sint-Elisabeth Zottegem extra veel aandacht aan de patiënten. "We letten op voldoende drinkwater en de nodige verkoeling op de kamers. Ook de voedingsdienst zorgt voor extra verkwikking. Gisteren werden patiënten en medewerkers getrakteerd op een ijsje en vandaag stellen we alles in het werk om alle liefhebbers een verfrissende portie watermeloen aan te bieden, 800 porties om precies te zijn", laat Valerie Monbaliu van de dienst communicatie weten.