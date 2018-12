Auto brandt uit op parking ziekenhuis terwijl eigenaars op ziekenbezoek zijn Frank Eeckhout

26 december 2018

20u17 0 Zottegem Op de parking van het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem heeft woensdagavond een Peugeot 306 vuur gevat terwijl de eigenaars op ziekenbezoek waren.

Bij brandweerpost Zottegem liep rond 19 uur een oproep binnen voor een wagenbrand op de parking van het ziekenhuis in Zottegem. Bij aankomst sloegen de vlammen vanonder de motorkap van de Peugeot. De brandweermannen hadden het vuur snel onder controle, maar konden niet verhinderen dat de wagen in de vlammen opging. “Waarschijnlijk moeten we de oorzaak van de brand zoeken bij een kortsluiting ter hoogte van het motorblok", zegt officier Johan Tuypens. Ook een verkeersbord ging in de de vlammen op.