Atleten van ZA presteren prachtig op het PK Veldlopen 13 februari 2018

Met twee keer goud, één keer zilver en één keer brons hebben de atleten van Zottegem Atletiek prachtig gepresteerd op het provinciaal kampioenschap veldlopen in Lokeren. Bij de masters vrouwen verlengde Bernadette Vekeman haar titel. Bij de scholieren was Lucas Lievens de beste. Patrick Van Petegem behaalde het zilver bij de masters M40 en brons was er voor Maxim Adam. De uitslagen zijn een opsteker voor de trainers en zeker ook voor alle vrijwilligers van Zottegem Atletiek.





(FEL)