Atheneum Zottegem beloond voor ondernemend onderwijs 17 mei 2018

Koninklijk Atheneum Zottegem heeft het label van Vlajo-ambassadeurschool gekregen. Het KAZ kreeg dit label toegekend omwille van haar inzet op het vlak van ondernemend onderwijs over de zes jaren heen. Zo richtte de werkgroep KAZ-Ondernemen een caravan in die nu wordt ingezet als mobiele verkoopstand. Verder starten ze jaarlijks mini-ondernemingen en studentenbedrijven op en maken ze werk van internationale uitwisselingen met andere scholen. Het KAZ onderhoudt ook goede banden met het bedrijfsleven en haalt regelmatig ondernemers voor de klas. Om het ambassadeurslabel te verdienen, moest de werkgroep Ondernemen een dossier opmaken en dat verdedigen voor een commissie. Die oordeelde dat het KAZ een voorbeeldschool is die ondernemerschapsonderwijs structureel mee in haar visie en beleid heeft opgenomen. (FEL)