Art-decovilla aan de Bruggenhoek 4 dagen het decor voor opnames nieuwe TV-reeks Frank Eeckhout

28 november 2018

18u20 0 Zottegem De art-decovilla aan Bruggenhoek in Zottegem vormt nog tot eind deze week het decor voor een 10-delige fictiereeks van Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda. “De nieuwe reeks ‘Over Water’ wordt in het voorjaar van 2019 op zondagavond uitgezonden", zegt schepen Kurt De Loor.

Productiehuis Panenka is met een 35-koppige filmcrew afgezakt naar Zottegem om te filmen aan de Bruggenhoek. De opnames in de villa duren nog tot vrijdag. Het zijn trouwens niet de minste acteurs die momenteel aanwezig zijn in Zottegem. De hoofdcast van ‘Over Water’ bestaat uit Tom Dewispelaere, Tom Van Dyck, Natali Broods, Ruth Becquaert, Kevin Janssens en Jeroen Perceval. Muziek voor de reeks wordt verzorgd door Tamino.”