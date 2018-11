Art deco villa aan de Bruggenhoek decor voor nieuwe VRT-reeks van Tom Lenaerts

Frank Eeckhout

16 november 2018

12u57 2 Zottegem De art deco villa aan Bruggenhoek in Zottegem vormt in het voorjaar het decor een 10-delige fictiereeks van Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda. “De nieuwe reeks ‘Over Water’ wordt in het voorjaar van 2019 op zondagavond uitgezonden", weet Schepen van Citymarketing Kurt De Loor (sp.a).

De prachtige art deco villa aan de Bruggenhoek is echt een pareltje en dat heeft productiehuis Panenka blijkbaar ook begrepen. “Naast de haven van Antwerpen is ook Zottegem het decor van de nieuwe reeks. Een hele eer voor onze stad en prachtige citymarketing,” laat Kurt De Loor weten. “Eind november zakt het productiehuis Panenka met een 35-koppige filmcrew af naar Zottegem om te filmen aan de Bruggenhoek. De opnames in de villa zullen vier dagen in beslag nemen. Het zijn trouwens niet de minste acteurs die afzakken naar Zottegem. De hoofdcast van ‘Over Water’ bestaat uit Tom Dewispelaere, Tom Van Dyck, Natali Broods, Ruth Becquaert, Kevin Janssens en Jeroen Perceval. Muziek voor de reeks wordt verzorgd door de jonge muzikale sensatie Tamino.”

De hedendaagse reeks speelt zich af in de haven van Antwerpen en vertelt het verhaal van een gewezen televisiester ‘John Beckers’ die aan de slag gaat in de haven bij de firma van zijn schoonvader. Gaandeweg leert hij het reilen en zeilen, de schoonheid, de achterpoortjes, maar zeker ook de ‘code’ van de haven kennen.

“Eerder was Zottegem al het decor voor de VTM-reeks rond de Bende van Jan De Lichte dat in wereldpremière ging op de 45ste editie van het Film Fest van Gent vorige maand. Ook het Zottegems vredegerecht in de Grotenbergestraat was enige tijd terug decor voor de dertiendelige VRT-reeks ‘Nieuw Texas’. De grote Vlaamse productiehuizen weten Zottegem dus duidelijk te vinden in hun zoektocht naar unieke filmlocaties", besluit De Loor vol trots.

