Appartement brandt uit: 3 bewoners en voorbijganger naar ziekenhuis, 17 mensen geëvacueerd Frank Eeckhout

14 januari 2019

21u23 9 Zottegem Bij een uitslaande brand in een appartementsblok in de Godveerdegemstraat in Zottegem zijn vanavond drie bewoners bevangen door de rook. Ook een voorbijganger die ter hulp snelde werd overgebracht naar het ziekenhuis met rookintoxicatie. Veertien andere bewoners worden opgevangen in een hotel in de Kloosterstraat in Erwetegem.

Het vuur ontstond omstreeks 19 uur in de keuken van een appartement op de derde verdieping. “Plots werd er op de deur gebonkt. Iemand riep dat er brand was uitgebroken. We zijn meteen ons appartement uitgelopen en hebben in het passeren ook de andere bewoners verwittigd", getuigt Marleen. De vrouw woont samen met haar man en zoon op de tweede verdieping. “Paniek was er niet echt. De evacuatie is best wel vlot verlopen. Ik belde ook de brandweer maar die waren al op de hoogte", aldus de vrouw.

Eén van de personen die bevangen raakte door de rook is Jean-Pierre Mertens. De man passeerde er samen met zijn vrouw toen de brand net was uitgebroken. “Hij heeft meteen de wagen aan de kant gezet en is het appartementsblok ingelopen. Even later is hij met een mindervalide bewoner naar buiten gestrompeld. De hulpdiensten waren toen net aangekomen en hebben hem meteen opgevangen. Sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord", vertelt de vrouw Anouk Lussaert ongerust. Even later hoort de vrouw van burgemeester Jenne De Potter dat alles ok is met haar man maar dat hij voor alle zekerheid werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Eén appartement verloren

Burgemeester Jenne De Potter bekommerder zich in eerste instantie over de bewoners van het appartementsgebouw. “Drie van hen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De anderen worden opgevangen in een hotel Kloosterstraat in Erwetegem. Of iedereen daar de nacht moet doorbrengen, weten we pas nadat de brandweer alle appartementen gecontroleerd en vrijgegeven heeft", zegt De Potter.

De brandweer had de brand vrij snel onder controle maar kon niet verhinderen dat één appartement volledig in de vlammen opging. “We hebben zo’n 30 manschappen ingezet. Bij aankomst sloegen de vlammen aan de achterkant al door het raam. We zijn meteen de traphal ingegaan om de brand van binnenuit te bestrijden. Met onze elevator haalden we nog een oudere bewoonster uit haar appartement. Het vrouwtje stond met een zaklamp te zwaaien aan haar raam. Daarna konden we de elevator inzetten bij de bluswerken. Ook aan de achterkant werden manschappen ingezet. Door de snelle interventie konden we een uitbreiding van de vuurhaard voorkomen. Maar omdat andere appartementen rook- en waterschade opliepen, moet nog blijken of sommige bewoners hier de nacht kunnen doorbrengen", zegt kapitein Glenn Gosseye van brandweerpost Zottegem.

Een branddeskundige van het Parket Oost-Vlaanderen werd opgevorderd om de oorzaak van de brand vast te stellen.