Anti-pestmuur geeft pestkoppen in Sint-Barbaracollege geen kans Frank Eeckhout

27 februari 2019

11u56 0 Zottegem Met een anti-pestmuur wil het Sint-Barbaracollege in Zottegem pestkoppen geen kans geven. “Met deze actie willen de kinderen tonen wat ze van pesten vinden en zich inzetten om er samen iets aan te doen", klink het.

Ook dit jaar wordt De week tegen pesten extra in de verf gezet in het Sint-Barbaracollege. “In de tweede klas van juf Karolien en juf Magalie werd het verhaal Vier plus vier is acht verteld, een poëtisch verhaal over een jongen die gepest wordt op school. Als verwerking bouwden de leerlingen een muur tegen pesten. Verder brainstormden de enthousiaste kids rond het thema. Tekstballonnen werden vol gepend met meningen over pestgedrag. Over één ding zijn we het allen eens: pesten is niet fijn. Met deze actie willen de kinderen tonen wat ze van pesten vinden en zich inzetten om er samen iets aan te doen", zegt directeur Marc De Groote.

Ook de “Move tegen pesten” werd uit volle borst meegezongen en elke leerling zette de vier stippen op zijn of haar hand.