Anny bezorgt 104 kinderen warme kerst BALLETJES IN TOMATENSAUS EN CADEAUTJES VOOR JONGEREN UIT KANSARME GEZINNEN RONNY DE COSTER

02u25 1 Ronny De Coster Anny De Windt heeft 35 kilogram balletjes in tomatensaus gemaakt om uit te delen. Zottegem Heerlijke friet met balletjes, muziek, dans en grime en als apotheose het bezoek van de kerstman met voor iedereen een persoonlijk cadeau: dat waren de ingrediënten van een onvergetelijk kerstfeest dat 104 kinderen uit kansarme gezinnen hebben beleefd in Zottegem. "Ik kan niet beschrijven hoe hard ik geniet van al die tevreden gezichten", vertelt Anny De Windt, bezielster van het warme kerstfeest.

Met haar vzw BeJeVa helpt Anny De Windt (74) het hele jaar door tientallen gezinnen die het financieel moeilijk hebben. "Op het einde van de maand krijg ik veel sms'jes van mama's die door hun budget zitten. We springen ze bij met schoenen, kleren en eten dat we inzamelen", vertelt Anny. Elk jaar organiseert ze ook vakanties voor de kinderen uit kansarme gezinnen.





Ronny De Coster De Kerstman had ook voor iedereen een cadeautje mee.

Balletjes in tomatensaus

En exclusief voor hen voorbehouden was er in het ontmoetingscentrum van Zottegem afgelopen weekend een kerstfeest. "We starten de dag met een middagmaal waarop alle kinderen verzot zijn: frietjes met daarbij balletjes in tomatensaus. Van elk hebben we maar liefst 35 kilogram", vertelt Anny vol trots, terwijl ze mee de borden vol schept. "Het is middag, maar dit is voor vele kinderen hier vandaag hun eerste maaltijd", weet Anny.





Een hele vrachtwagen vol speelgoed heeft ze laten uitladen om op dit warme kinderfeest uit te delen.





Daaruit mogen de kinderen kiezen wat ze graag willen hebben. "Maar de kerstman heeft voor iedereen ook nog eens een persoonlijk cadeautje mee. En dankzij de vele hulp die ik krijg van sponsors die ons werk fel waarderen, geven we alle kinderen ook nog een zak snoep en leuke spulletjes mee naar huis", vertelt Anny.





Ronny De Coster Deze jongen liet zich schminken als een Angry Bird.

Kerstman

Haar niet te stoppen enthousiasme is kennelijk ook de Kerstman niet ontgaan, want Anny mag bij hem even op de schoot en krijgt felicitaties.





"Ik kan met geen woorden beschrijven hoe ik ervan geniet om al die tevreden gezichten te zien. Het is de zevende keer dat we dit kerstfeest organiseren en elke keer komen er meer kinderen. Dat wil vooral zeggen dat er almaar meer gezinnen zijn die het moeilijk hebben. Wij mogen hier niet mee stoppen. Dat is wel heel duidelijk", besluit Anny.