Annie De Windt stuurt Sint en Kerstman naar kansarme kinderen in Zottegem Frank Eeckhout

27 november 2018

17u41 0 Zottegem BiJeVa bezielster en ereburger van Zottegem Annie De Windt wil met de komst van Sinterklaas en de Kerstman de oogjes laten blinken van alle kansarme kinderen in Zottegem. “Niet elk kind heeft het geluk in weelde te baden. Maar ook zij die het financieel moeilijk hebben, moeten hun kinderen nu en dan eens kunnen verwennen", zegt Annie.

Met haar vzw Bijeva zet weldoenster Anny De Windt (75) zich al meer dan 20 jaar in voor de kansarme kinderen in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek. Ze reikt hun ouders sleutels aan om zelf uit de benarde situatie te klauteren en werkt aan de sociale integratie van kinderen uit kansarme gezinnen. Elke zomer bezorgt ze zo’n 100 kinderen een onvergetelijke vakantie. Met kerst liet de vrouw voor 103 kansarme kinderen nog een traiteur aanrukken. Al die inzet bleef niet onopgemerkt, want vier jaar geleden werd Anny uitgenodigd door het koningshuis. “Ik werd daar benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. Koning Filip en koningin Mathilde waren zo aangegrepen door mijn verhalen dat ze twee zomers geleden besloten om eens langs te komen op één van mijn vakantiekampen”, zegt ze trots.

Annie werkt sinds dit jaar ook samen met de lokale politie van Zottegem. Buurtinspecteurs die op hun ronde gezinnen in armoede ontmoeten, spelen aan die gezinnen de gsmnummer van Annie door. “En als die mensen mij dan een berichtje sturen, spring ik in mijn wagen en ga ik kijken wat ik voor hen kan doen. Maar ondanks al deze inspanningen, glippen er nog veel kansarme gezinnen door de mazen van het net. Veel van die gezinnen zijn ook beschaamd om toe te geven dat ze het moeilijk hebben. Toch hebben ook die kinderen het recht om af en toe eens verwend te worden", vindt Annie.

Daarom zet de 75-jarige Zottegemse tijdens de eindejaarsperiode opnieuw een kindvriendelijke actie op poten. “Ik wil alle Zottegemse kansarme kinderen van 3 tot 8 jaar, een onvergetelijk Sinterklaas, Kerst of Nieuwjaar bezorgen door hen te verrassen met speelgoed. Het enige wat de ouders daarvoor moeten doen, is mij een sms sturen met ‘Annie bel mij eens’. Ik kom dan persoonlijk langs met de cadeautjes", legt Annie uit.

Om ouders met minder goede bedoelingen uit te sluiten, stelt Annie enkele voorwaarden. “Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan de Europese armoedenorm. Ik zal dat uitleggen als ik de ouders aan de lijn heb. Het gezin moet ook in Zottegem wonen en de verdeling gebeurt in volgorde van aanmelden. Ik denk wel dat ik elk kind zal kunnen blij maken want ik heb tien paletten speelgoed staan", besluit Annie.

Gezinnen die in kansarmoede leven kunnen een sms sturen naar het nummer 0499/24.54.36.