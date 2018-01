Anne De Paepe is Meest Verdienstelijke Oost-Vlaminge 02u52 0 Foto Wannes Nimmegeers

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft Anne De Paepe uit Zottegem bekroond tot Meest Verdienstelijke Oost-Vlaming van 2017. De Paepe werd 5 jaar geleden de eerste vrouwelijke rector van de UGent en nam vorig jaar afscheid van haar functie. Intussen volgde Rik Van de Walle haar op aan het hoofd van de universiteit en is De Paepe ererector. "Deze bekroning is een hulde aan de UGent, maar ook aan Anne De Paepe persoonlijk. Niet minder dan 76 mannen gingen haar voor in haar functie. Ook haar wetenschappelijke carrière als genetica is baanbrekend", aldus gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V).





(YDS)