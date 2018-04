André Brasseur en band in CC Zoetegem 19 april 2018

03u00 0

André Brasseur geeft op op zaterdag 28 april om 20 uur, samen met zijn band, een optreden in CC Zoetegem. "De comeback van André Brasseur is één van de mooiste muziekverhalen van de jongste jaren. De koning van het Hammondorgel keert na 40 jaar in de vergetelheid terug met een jonge en straffe begeleidingsgroep. Brasseur brengt anderhalf uur stomende jazz en funk met vijf jonge(re) en begeesterde muzikanten die ook fans zijn", zegt Filip Morre. Met Early Bird heeft de Hammondvirtuoos ook een wereldhit op zijn naam staan. Hij is de chouchou van James Brown en Claude François. En hij speelt mee op de grootste successen van Vaya Con Dios. Tickets kosten 25 en 28 euro en kunnen besteld worden via





www.cczoetegem.be (FEL)